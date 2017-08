Vertrekken deze 8 spelers binnenkort nog bij Club Brugge?

Het is namelijk zo dat er achter heel wat spelersnamen vraagtekens staan. Sommigen azen op een transfer, ander komen niet in de plannen van Leko voor en nog enkele anderen zouden misschien gebaat zijn bij een uitleenbeurt.

Maar liefst acht spelers zouden tijdens de laatste maand van de zomermercato nog andere oorden kunnen opzoeken: Ludovic Butelle, Bjorn Engels, Stefano Denswil, Anthony Limbombe, Abdoulay Diaby, Carlos Strandberg, Elton Acolatse en José Izquierdo.

We legden de spelers in kwestie met behulp van de deskundige mening van blauw-zwart boegbeeld Franky Van der Elst onder het vergrootglas.

Ludovic Butelle (34)

Butelle werd aan het einde van vorig seizoen aan de kant geschoven door Michel Preud’homme. Permanent, zo blijkt, want ook onder Ivan Leko is Ethan Horvath eerste doelman.

Van der Elst: “Het lijkt me logisch dat Butelle deze maand nog vertrekt. Hij zat de voorbije matchen niet in de wedstrijdselectie en bovendien lijken ze bij Club Brugge voor Guillaume Hubert als tweede en Jens Teunckens als derde doelman te kiezen.”

Bjorn Engels (22) & Stefano Denswil (24)

Engels wilde eigenlijk vorige zomer al vertrekken bij Club Brugge, maar blauw-zwart kon zijn jeugdproduct overtuigen om nog minstens één seizoen te blijven. Er werden afspraken gemaakt tussen beide partijen en bij een goed bod mag Engels nu wél weg.

Naast Engels, vertrekt er met Denswil mogelijk nog een tweede centrale verdediger bij Club Brugge. De Duitse club Hamburger SV hengelt nadrukkelijk naar de diensten van de Nederlander. Denswil laat alles op zich afkomen, maar een transfer behoort zeker en vast tot de mogelijkheden.

Van der Elst: “Voor Denswil zou er verregaande interesse van Hamburg zijn, terwijl er met Engels afspraken zijn gemaakt over een eventueel vertrek. Bovendien liet Vincent Mannaert al een uitschijnen dat het goed mogelijk is dat ze allebei nog vertrekken. Als dat zo is, dan wordt de spoeling achterin wel erg dun.”

“Als je louter naar het sportieve kijkt, dan zou Club Brugge ze allebei gewoon moeten houden. Bij een vertrek van Denswil en Engels moet Club twee nieuwe verdedigers gaan halen, niet evident. Al is de club misschien wel voorbereid op een vertrek van twee centrale verdedigers.”

Anthony Limbombe (23)

Tussen Ivan Leko en Anthony Limbombe lijkt het niet meer goed te komen. Leko nam de flankaanvaller onlangs nog op de korrel en een vertrek lijkt in de maak.

Van der Elst: “Mocht Limbombe straks vertrekken, zou dat snel zijn. Hij speelt nog maar een jaar bij Club. Langs de andere kant is hij geen vaste basisspeler en kwam er met Dennis een goede speler bij op de flank.”

“Limbombe mist op dit moment misschien nog wat regelmaat in zijn prestaties om belangrijk te zijn voor een ploeg als Club Brugge. Al zou het pijnlijk zijn voor Club mocht het vrede moeten nemen met een transfersom die lager is dan het bedrag dat het zelf neertelde voor Limbombe.”

Abdoulay Diaby (26)

Diaby heeft een rotseizoen achter de rug. De Malinese aanvaller lag maanden in de lappenmand en slaagde er tijdens de voorbije jaargang bovendien niet één keer in om tot scoren te komen.

Van der Elst: “Het is logisch dat Diaby nu nog niet in de ploeg staat. Die jongen heeft een jaar vol blessureleed achter de rug en kon dit seizoen niet als titularis starten. Maar of Club Brugge hem daarom ook moet verkopen? Ik weet het niet. Diaby kan nog een wapen zijn voor dit Club Brugge. En je moet ook niet iedere aanvaller verkopen, hé.”

Carlos Strandberg (21)

Club Brugge haalde Strandberg in januari binnen en verhuurde hem onmiddellijk aan Westerlo. Daar kon de Zweedse aanvaller niet imponeren. Een lijn die hij doortrok tijdens de voorbereiding bij Club Brugge, want ook toen was het duidelijk dat Strandberg voorlopig niet klaar is voor een Belgische topclub. De Zweedse competitieleider Malmo gooit de spits via een uitleenbeurt mogelijk een reddingsboei toe.

Van der Elst: “Zijn uitleenbeurt aan Westerlo was geen succes, hé. Tot op heden is Strandberg geen geslaagde transfer. Hij komt voorlopig niet in aanmerking voor een basisplaats bij Club Brugge. Hij zal wellicht wel uitgeleend worden.”

Elton Acolatse (22)

Club Brugge plukte Acolatse transfervrij weg bij degradant Westerlo. De Nederlander liet tijdens de voorbereiding fraaie dingen zien, maar heeft het nu moeilijk om een plaatsje in de wedstrijdselectie van Ivan Leko te vergaren.

Van der Elst: “Als Limbombe vertrekt, moet Club Brugge Acolatse misschien toch maar houden. Al wil ik het toch nog wel eens zien. Bij Westerlo was Acolatse titularis, maar het blijft afwachten met zo’n jongen. Al mag je hem nog niet veroordelen voor hij iets heeft laten zien. Een uitleenbeurt kan, blijven bij Club is ook een optie.”

José Izquierdo (25)

Het is eigenlijk best wel vreemd dat de naam van José Izquierdo in dit lijstje opduikt. Het stond maanden geleden al in de sterren geschreven dat de Gouden Schoen een toptransfer zou versieren, maar tot nader order staat Joske nog steeds onder contract bij Club Brugge.

Van der Elst: “Als het effectief nog tot een transfer komt, dan zal Izquierdo nog heel wat werk voor de boeg hebben om scherp en fit bij zijn nieuwe werkgever toe te komen. Hij is op dit moment verre van top.”

“Voor Izquierdo geldt hetzelfde als voor Engels en Denswil: sportief gezien moet zo’n jongen niet weg, hé. Hij kan Club nog vele diensten bewijzen. Al ga ik er toch van uit dat Izquierdo deze maand nog zal vertrekken – ik ben trouwens benieuwd naar welke ploeg hij zal gaan.”

Conclusie:

Het wordt nog een drukke maand voor Vincent Mannaert. Er heerst rond nogal wat spelers – de ene is al belangrijker dan de andere – onduidelijkheid. “Veel vraagtekens. Je kan er niet omheen”, aldus Van der Elst nog tot slot.