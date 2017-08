Van Holsbeeck schept duidelijkheid in dossier Svilar en doet opmerkelijke bekentenis: "We weigerden zelfs Kalinic, die in mijn bureau stond"

door Redactie



Herman Van Holsbeeck geeft aan dat hij zelfs Kalinic weigerde om Svilar tevreden te houden

Herman Van Holsbeeck was half juli nog in zijn nopjes. De meeste transfers waren al gedaan en hij kon halen wat hij wou. De manager leek op weg om zijn rustigste zomer in jaren te beleven, ware daar niet dat het ineens bijzonder onrustig werd rond Mile Svilar.