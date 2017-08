Ivan Leko is er met Club Brugge niet gerust op na EL-loting tegen AEK Athene: "Ik zit hier niet met een 'happy' gevoel"

"Ik zit hier niet met een 'happy' gevoel", vertelde coach Ivan Leko vrijdagmiddag op zijn persbabbel in aanloop naar de competitiematch tegen KAS Eupen. "AEK Athene is de moeilijkste tegenstander van de vijf opties die mogelijk waren."

"AEK is een goed voetballende ploeg, met visie, die bovendien de Champions League wilde halen. In alle opzichten is deze loting dus zwaar. Het is bovendien jammer dat we weer eerst thuis spelen. Maar we hebben genoeg tijd om deze match voor te bereiden", sloot Leko het thema af.

Club krijgt AEK op donderdag 17 augustus over de vloer op Jan Breydel. Exact een week later volgt de return in de Griekse hoofdstad.