Leko houdt vast aan 3-4-3 en ziet Ã©Ã©n duidelijk werkpunt: "Dat moet zeker en vast beter"

Al is de coach van Club niet blind voor wat er beter kan. “We moeten zeker en vast veel compacter gaan spelen, maar dat ligt niet aan het systeem dat ik hanteer. In Basaksehir slikten we een doelpunt op een moment dat er zeven of acht mensen achter de bal stonden. Zoiets ligt niet aan het systeem, hé.”

“Tegen Lokeren was het bijna perfect, maar tegen een veel sterkere tegenstander zoals Basaksehir was het dan weer niet goed", ging Leko verder. "Of ik van het systeem ga afstappen? Ik geloof in dit systeem en wil ermee voortgaan.”

Geen oogkleppen

“Pas op: ik heb geen oogkleppen op en sta open voor feedback. Maar nogmaals: ik geloof in dit systeem en in deze ploeg. Ik wil aanvallend voetbal brengen, met veel infiltraties en mensen in de box van de tegenstander. Maar langs de andere kant moeten we ook in defensief opzicht goed staan.”