Zelfvertrouwen speler Gent onder vriespunt: "Waarom altijd als ik speel?"

Na de match gaf Hein Vanhaezebrouck nog aan dat ze een probleem in doel hebben als Lovre Kalinic er niet bij is. Iets dat Rinne nog meer de put zal induwen. "Waarom gebeuren dit soort dingen altijd als ik in doel sta?", vraagt de Zweed zich af in HLN.

"Alle matchen die ik keep, lijken op mekaar. Ik weet echt niet wat ik moet doen om daar verandering in te brengen. Ik heb de voorbije maanden hard gewerkt, ik voelde me helemaal klaar voor deze match. Bij de eerste tegengoal aarzel ik even omdat ik de bots van de bal anders had ingeschat. Maar dat we uitgerekend met mij in doel uitgeschakeld worden, komt heel hard aan."