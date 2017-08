Anderlecht blijft toch investeren in jeugd en geeft volgende 17-jarige profcontract

door Johan Walckiers

Jerko Guldix heeft vrijdag een profcontract getekend bij Anderlecht

Anderlecht blijft investeren in de jeugd. Wel in jeugd waarin ze geloven en die de juiste mentaliteit heeft. In die categorie valt blijkbaar de 17-jarige Jerko Guldix, die vandaag zijn eerste profcontract tekende.