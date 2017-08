Club Brugge moet inbinden: nu kost Izquierdo een pak minder

door Johan Walckiers

door

José Izquierdo zou kunnen vertrekken bij Club Brugge voor 10 miljoen euro

Foto: © photonews

José Izquierdo zit nog altijd in de kern van Club Brugge. De winger speelde echter niet meer, want een transfer zit nog altijd in de pijplijn. Blauw-zwart zal echter met heel wat minder genoegen moeten nemen dan eerst gedacht.