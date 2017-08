Prachtinitiatief! Topper van Manchester United staat een deel van zijn loon af aan een goed doel

De Spanjaard van Manchester United zal 1% van zijn salaris aan een goed doel met voetbalgerelateerde projecten in de hele wereld: Common Goal. Hij heeft ook zijn ploegmaats en andere spelers opgeroepen hetzelfde te doen.

Met de hoge transfersommen van onder meer Lukaku en Neymar is het inderdaad geen slecht idee om de maatschappij ook eens iets terug te geven.

Mata krijgt alvast heel wat lof en we zijn benieuwd of het ook in onze eerste klasse kan doordringen.