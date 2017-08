Edmilson over dÃ© goal: "Ik stak Ã©cht alles in die sprong"

De ommekeer kwam er na de opmerkelijke goal van Edmilson, die doelman Vukovic aftroefde in de lucht. "Ik zag dat de bal hoog kwam en ik anticipeerde. Ik zat op volle snelheid, dus had ik uiteraard het voordeel. Mijn timing was goed en ik stak echt alles in die sprong", aldus Edmilson.

Het zorgde voor de ommekeer. "Daarna kwam het geloof en bouwden we verder. Maar zelfs in die eerste helft speelden we nog goed. We begonnen de tweede met heel veel goesting en daardoor wonnen we verdiend."

Pluim voor de supporters

De sfeer was top op Sclessin, dat smaakt alvast naar meer. "Hopelijk is het hier altijd zo'n heksenketel, op zo'n momenten zijn onze supporters echt fantastisch."