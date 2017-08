22 jaar en toch Champions League afslaan: "Ze kunnen wachten, ik wil iets bereiken bij Genk"

Genk wou hem niet verkopen ondanks aanbiedingen van tot 5 miljoen van Celta. "Celta wou me absoluut en mijn manager is met hen gaan praten. Maar ik voel me heel goed in Genk en we hebben samen beslist om hier nog een jaar te blijven. Die Spaanse zon kan wachten", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Een beslissing die al in juni viel, toch opmerkelijk... "Je moet ergens de streep trekken. De competitie begint vrij vroeg, een maand voor het einde van de transferperiode. Ik wou vermijden dat ik met al die geruchten in mijn hoofd zat, want dan kan je niet volledig gefocust op het veld staan."