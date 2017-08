Marc Degryse schuift nu al dÃ© topfavoriet voor Gouden Schoen naar voor

Volgens Degryse is de kans reëel dat Anderlecht-speler Leander Dendoncker over enkele maanden met de Gouden Schoen aan de haal gaat. “Hij zal sowieso veel punten halen in de eerste ronde, samen met Tielemans en Hanni, de jongens die Anderlecht de titel hebben bezorgd”, zegt Degryse in Humo.

Al moet Dendoncker dan wel bij Anderlecht blijven, natuurlijk. “Nu het ernaar uitziet dat hij blijft, en als hij de lijn van vorig seizoen straks doortrekt in de Champions League, verwacht ik dat hij op het hoogste schavotje zal staan”, besluit Degryse.