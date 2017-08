Berrier twijfelachtig voor Anderlecht, maar wÃ©l een avond om niet snel te vergeten: "Voor het eerst niet blij dat Marseille wint"

De Oostendse generaal gaf achteraf aan wat er scheelde. "Ik voelde voor de rust al iets in mijn dij (wijst naar de hamstrings). Ik had het laten weten en in de tweede helft kwam het terug nadat ik kort draaide."

Canesin stond meteen klaar om hem te vervangen. "Het voelt aan als een verrekking." Het is dus nog maar zeer de vraag of de Franse nummer tien de wedstrijd tegen Anderlecht haalt.

Twijfels voor Anderlecht

Oostende toonde zich, maar Berrier was toch vooral teleurgesteld. "We speelden echt een goeie match, maar die vierde goal die we ginds slikten, maakte het moeilijke."