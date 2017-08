Prachtbeelden: zÃ³ werd Neymar ontvangen in Parijs

Prachtbeelden: zó werd Neymar ontvangen in Parijs

door Sander De Graeve

door

Mensenzee wachtte Neymar op in Parijs

Foto: © photonews

De transfer van Neymar Jr. van Barcelona naar PSG maakte al heel wat los in de voetbalwereld, maar vooral in Parijs is het enthousiasme groot. Na Zlatan Ibrahimovic speelt opnieuw een absolute wereldster bij PSG.