Verkoop viert hoogtij, Heylen duidelijk voor eerste thuismatch: "Fans tonen waarom ze abonnement hebben gekocht"

Groot nieuws aan de Gaverbeek: het aantal verkochte abonnementen zit al eventjes vlotjes boven de 6000, een verbetering in vergelijking met vorig seizoen.

Supporters tonen waarom ze abonnement kochten

Na de 0-5 in Eupen zijn de fans en de spelers klaar voor de eerste thuiswedstrijd tegen STVV. "Het zal lastig worden om ze te kloppen", beseft Michaël Heylen.

"Maar we hebben vertrouwen na onze eerste wedstrijd. En we willen in onze eerste thuiswedstrijd meteen laten zien aan de fans waarom ze een abonnement hebben gekocht."