De man van 222 miljoen en een jaarloon van 50 miljoen spreekt: "Puur voor het geld? Dat maakt me verdrietig"

De hamvraag op zijn persbabbel in Parijs was natuurlijk waarom Neymar Barça verliet. "Dat mensen denken dat ik puur voor het geld naar PSG kwam, maakt mij verdrietig", verkondigde de international die zo'n 50 miljoen euro per jaar gaat verdienen. "Geld was niet mijn drijfveer, dan koos ik wel voor een andere bestemming. Ik koos voor mijn geluk."

Een ander interessant thema dat aan bod kwam was de foto die Gerard Piqué enkele dagen geleden op Twitter gooide. De Catalaanse verdediger verkondigde toen dat Neymar zou blijven.

"Het was een mop, zonder kwaad opzet", aldus de aanvaller. "Ik vroeg hem de foto niet online te gooien, maar respecteer dat hij het wel deed."