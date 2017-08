Van Holsbeeck reageert op mogelijk vertrek Stanciu: "Hij moet respect afdwingen"

Stanciu is een probleemgeval. Tot nu toe kon hij zijn talent nog niet tonen op het veld. "Zijn aanpassing verloopt langer en moeilijker dan gedacht", geeft Van Holsbeeck toe in L'Avenir. "Maar de fans houden van hem."

Toch dreigt Stanciu weer op de bank te belanden dit seizoen. "Een vertrek? Dat is uitgesloten. hij wil niet. Hij wil eerst slagen bij ons. Het is aan hem om zich door te zetten zoals bij de nationale ploeg, waar alle ballen naar hem gaan. Bij ons twijfelen sommige van zijn ploegmaats om hem de bal te geven. Hij moet hun respect afdwingen, zoals Kums in enkele weken tijd deed."