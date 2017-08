Duidelijk standpunt bij Standard: "Enkel als PSG met 222 miljoen komt"

Vooral voor Sa zijn er verschillende clubs in de markt. De topschutter van de Rouches werd de voorbije dagen gelinkt aan Lokomotiv Moskou, maar Venanzi beweert nog niets van de Russische topclub gehoord te hebben.

"We hebben geen enkel bod uit Moskou ontvangen, maar we willen dat Orlando Sa blijft. We rekenen op hem. Hij is niet transfereerbaar... tenzij PSG 220 miljoen biedt", liet hij met een grapje weten in L'Avenir.