Weiler geeft zijn mening over het keepersprobleem bij Anderlecht (en dan vooral over Svilar en Roef)

De doelmannenkwestie houdt Anderlecht voorlopig wat in zijn greep. Mile Svilar wil spelen, Davy Roef wil spelen, Matz Sels wil spelen en Boeckx... Davy Roef staat momenteel tweede in de pikorde, maar wil ook nog weg... "Ik heb nooit gezegd dat hij geen goeie doelman is hé", aldus Weiler.

"Hij is nog jong en miste ervaring. Maar hij heeft die opgedaan in het buitenland, ook zonder te spelen. Maar eigenlijk spreek ik niet graag over eerste, tweede, derde, vierde doelman. We hebben er vier goeie..."