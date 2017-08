Competitiestart in mineur voor Racing Genk, Standard met twee gezichten zegeviert in eerste topper

Beide coaches hadden heel wat verrassingen in petto in hun elftallen. Sa Pinto had zelfs in de selectie geen plaats voor Belfodil. Edmilson startte wél in de basis, net als Fai. En ook Stuivenberg voerde maar liefst vier wijzigingen door na het 3-3 gelijkspel tegen Waasland-Beveren.

Standard begon furieus aan de wedstrijd, maar de Luikse storm ging even snel weer liggen. Kansen waren er nauwelijks in de openingsfase, behalve een schot van Edmilson dat over ging. Genk kwam gaandeweg beter in de wedstrijd en kreeg zowaar kansen. Buffel testte Ochoa met zijn linker, maar even later was het wel raak.

Schrijvers passeerde Scholz en liet Ochoa kansloos aan de eerste paal. Standard kon daar weinig tegenover zetten in de eerste helft en creëerde nauwelijks nog kansen. Het kon nog enkel 'dreigen' via enkele stilstaande fases. Sa Pinto had duidelijk wat werk tijdens de rust.

Maar Standard begon net als in de eerste helft opnieuw sterk aan de tweede helft. Het scoorde en mocht daarvoor Berge en Vukovic dankbaar zijn. Berge speelde een vreemde en hoge terugspeelbal naar zijn eigen doelman.

Die mocht de bal in principe niet pakken en verkoos het duel met Edmilson aan te gaan. Achteraf gezien had de doelman beter de bal gepakt of weggebokst, want dat had 'slechts' een onrechtstreekse vrije trap opgeleverd.

Edmilson kopte de gelijkmaker makkelijk in doel. Alles te herdoen voor beide teams. Het doelpunt gaf de Rouches vleugels, de bezoekers kwamen er nog amper uit. Even voorbij het uur was het opnieuw raak. Mpoku liet Vukovic kansloos met zijn schot, Sclessin ontplofte door de 2-1.

Weinig kansen

Stuivenberg bracht nieuwe aanwinst Ingvartsen in de ploeg, maar ook dat rendeerde niet meteen. Diezelfde Ingvartsen stuurde tien minuten voor tijd Samatta diep, maar die kon nét niet afdrukken. Weg kans.

Standard hield in het slot al bij al gemakkelijk stand, al voorkwam Ochoa met een prachtige redding de gelijkmaker in de blessuretijd. Standard won na een zwakke eerste helft en sterke tweede helft de eerste topper van het seizoen. Genk blijft dan weer achter met een 1 op 6. Niet genoeg voor een ploeg die als outsider voor de titel wordt gerekend.