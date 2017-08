Rode zondaar Mitrovic: "Een te strenge sanctie"

Direct na de rust pakte de verdediger zijn tweede geel en dus stond zijn team met 10 tegen de goedvoetballende Oostenrijkers. "Met tien was het natuurlijk nog moeilijker om deze wedstrijd te winnen, maar ik vond het wel een strenge sanctie. Ik maakte maar twee fouten. In Europa zou toch iets meer toegelaten mogen worden", zei hij aan Sporza.

"Het strafschopdoelpunt gaf ons hoop tijdens de pauze. Maar in Europa wordt elk foutje afgestraft en we moesten veel beter zijn om te kunnen doorstoten. Wij speelden zelf ons voetbal niet. Als team en club zitten we in een moeilijke periode. We moeten nu maar gaan focussen op de competitie, maar dit is toch een hele zware ontgoocheling."