Niet echt een utopie voor Anderlecht: Vermaelen wimpelt hen niet af

Volgens Het Nieuwsblad is de 31-jarige Vermaelen op de hoogte van de interesse van Anderlecht en de speler van Barcelona heeft hen geen 'nee' meegegeven. Hij overweegt de transfer aangezien paars-wit sowieso Champions League speelt. Hij zal wel zijn vrouw Polly moeten overtuigen mee te komen naar ons land, zeker door de interesse van West Brom en Crystal Palace.

Herman Van Holsbeeck bevestigde in L'Avenir ook de interesse. "Vermaelen is een interessant dossier. Hij heeft speelminuten nodig met het oog op het WK en zijn uitleenbeurt aan AS Roma was geen succes. Maar er zijn tientallen clubs die hem willen", klonk het.

Ciman

Anderlecht kan hem enkel aantrekken met een huurovereenkomst met de Catalanen, als die zijn loon grotendeels blijven betalen. Laurent Ciman is een tweede optie en ook die is op de hoogte van de belangstelling.