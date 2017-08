De Sutter stond op een eiland: "Het gaat allemaal wat sneller dan tijdens de voorbereiding, hÃ©"

“Ik denk dat ik één bal in de voeten heb gekregen, voor het overige werd ik iedere keer in de lucht aangespeeld”, aldus De Sutter. “Dat ik in de voorbereiding wél makkelijk werd gevonden door de jongens? Dat klopt. Misschien heeft het ook wat met vertrouwen te maken.”

“Tegen Club Brugge ging het ook allemaal een stapje sneller dan tijdens de voorbereiding. Mede daarom was het waarschijnlijk ietsje moeilijker om mij te vinden. En je mag ook niet vergeten dat Club Brugge over een hele goede ploeg beschikt.”

Op naar volgende week dan maar voor Lokeren. “We mogen de nederlaag tegen Club niet dramatiseren. Ik blijf erbij dat onze goede voorbereiding alleen maar positief kan zijn met het oog op het verdere verloop van dit seizoen. We moeten nu snel reageren”, besluit De Sutter.