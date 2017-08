Serieuze verrassing bij Antwerp: BÃ¶lÃ¶ni stuurt nog een onverwachte naam weg, vanaf vandaag naar B-kern

Antwerp liet volgens Het Nieuwsblad vier spelers weten dat ze vanaf vandaag niet meer met de A-kern samen mogen trainen. Daaronder ook Tuur Dierckx. Nochtans hadden veel fans hem - als hij volledig fit was - in de basis verwacht bij The Great Old.

De 22-jarige Dierckx koos vorig seizoen nog voor Antwerp terwijl hij ook een aanbod van Standard op zak had. Hij tekende tot 2020, maar mag nu dus op zoek naar een andere club. Van de andere drie was al geweten dat ze de club moeten verlaten: Colpaert, Biset en Vleminckx. Die laatste wou echter vechten voor zijn plaats, maar dat zit er nu dus ook niet meer in.