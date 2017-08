Systeem Leko eist slachtoffers: offensieve winger denkt er anders over en wil Club Brugge verlaten

door Diederik Geypen

Vleugelaanvaller vindt zichzelf niet passen in het nieuwe Club Brugge en wil weg

Club Brugge is zoekende onder Ivan Leko, zoveel is duidelijk. De Kroaat probeert volop een driemansdefensie met offensieve backs te introduceren, maar in dat verhaal wil niet elke speler mee.