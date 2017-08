FACEBOOK LIVE met de lezers: De topper van vanavond en de vorm van Anderlecht

door Johan Walckiers en Diederik Geypen

door

Voetbalkrant.com beantwoordde voor speeldag 2 alle vragen van de lezers

Foto: © photonews

Elke vrijdag blikken we vooruit op de komende speeldag in onze Facebook LIVE waarin u onze alle vragen mag stellen. Vanavond staat er al Standard-Genk op het programma en wij gaven daar onze visie over. Net als over Anderlecht, Oostende, Neymar, Antwerp... Bekijk het hieronder...