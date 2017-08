Onze prognose voor 1B: Cercle, de nieuwe topclub in 1B

PROGNOSE

Vorig seizoen was Antwerp nog de favoriet om te promoveren. Nu The Great Old er niet meer is, krijgt Cercle Brugge het etiket van dé te kloppen ploeg in de Proximus League. Volgens ons is er dit seizoen aan de Vereniging geen houden aan en moet promotie zeker binnen de mogelijkheden liggen.

OPVALLENDSTE TRANSFERS

Namen noemen van de opvallenste transfers is niet gemakkelijk bij Cercle Brugge. Toch zijn er al enkele spelers waar we bijna zeker van zijn dat zij het verschil zullen maken dit seizoen. Johanna Omolo, vorig seizoen sterkhouder van Antwerp, is er alvast één van.

Voor het overige heel veel talent van AS Monaco en enkele oude bekenden waaronder doelman Brian Vandenbussche (ex Heerenveen en AA Gent). Toch springt ook een aanvaller als Gianni Bruno in het oog. Een spits die doelpunten maakte in de Ligue 1, kan je altijd gebruiken.

STERKE PUNTEN

Aan keuze qua spelers bij Cercle Brugge geen gebrek. Net geen twintig nieuwe transfers moeten José Riga de luxe geven om er een sterke ploeg van te maken.

VRAAGTEKENS

Het vraagteken dat iedereen zal zetten bij groen-zwart. Hoe maak je van zo’n groep een hecht blok en hoe hou je iedereen gelukkig? Als de resultaten meevallen, zal dit geen probleem geven. Maar wat als de trein niet van in het begin op de rails staat? De supporters hebben alvast enorm veel hoop op een goede afloop. De teleurstelling zou des te groter zijn moest het niet lukken.