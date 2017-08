Onze prognose voor 1B: Lierse komt opnieuw nÃ©t tekort voor promotie

PROGNOSE

Opnieuw proberen te promoveren is de boodschap op het Lisp. Vorig seizoen, onder leiding van Eric Van Meir, liep het net op het einde mis. Ook dit jaar zullen de Pallieters er dichtbij zijn, maar we vrezen opnieuw voor een nét niet scenario.

OPVALLENDSTE TRANSFERS

Geen karrenvracht aan transfers dit seizoen bij Lierse. Hier en daar een stevige aanwinst en meer moest dat niet zijn. Vorig seizoen stond er al een goede ploeg en met de versterkingen die erbij kwamen moet het nu proberen beter te doen. Met Yvan Yagan en Pierre Bourdin (Cercle Brugge), Nico Binst (Antwerp) en Mégan Laurent (Tubeke) werd er gericht ingekocht. Zij lieten vorig seizoen al zien dat ze een meerwaarde zijn voor 1B.

STERKE PUNTEN

Ervaring genoeg en meer dan voldoende kwaliteit in het team van Fred Vanderbiest. Deze ploeg zou zelfs niet misstaan in de Jupiler Pro League, maar alvorens het zover is moet er eerste gestreden worden in de Proximus League. Vorig seizoen was Lierse op papier al de beste ploeg van de reeks, maar het afmaken zat er niet in. Lukt het met de nieuwe coach nu wel?

VRAAGTEKENS

Maar twee grote vraagtekens bij Lierse. Wat met Dylan De Belder? De goalgetter van Lierse wil niet meer spelen, maar hij loopt nog wel rond op het Lisp. De topschutter van vorig seizoen laten verkommeren in de B- kern zou heel zuur zijn. Ook achterin één vraagteken na de zware blessure van Jonas Vinck.

De verdediger was vorig seizoen de ontdekking in de Proximus League, maar nu staat hij minstens twee maanden aan de kant. Verder wordt het afwachten hoe Vanderbiest zijn eerste weken verteert. Door de manier waarop Van Meir aan de kant geschoven werd, start hij met weinig krediet bij de supporters.