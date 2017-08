Neymar spreekt voor het eerst als speler van PSG: volg via Voetbalkrant.com en Eleven Sports live de EXCLUSIEVE beelden!

Vrijdag geeft de 25-jarige Neymar zijn eerste persconferentie als aanvaller van PSG. En daar mist u via ons geen seconde van.

Voetbalkrant.com en Eleven Sports bundelen de krachten om de persbabbel van Neymar integraal tot bij u te brengen. Wat mogen we van het Braziliaanse godenkind verwachten bij PSG en waarom ruilde hij het zonnige Catalonië per se in voor de Franse hoofdstad? U komt het vanaf 13u30 te weten.