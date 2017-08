Vanderhaeghe waarschuwt zijn spelers na sprookje: "Als ze dat nog eens willen meemaken..."

"Je werkt een heel jaar om Europees te mogen spelen, dat is zondag wellicht niet uit het hoofd gegaan. De mentaliteit die er vandaag was, kwamen we zondag tekort", zag ook Yves Vanderhaeghe.

"Toen was er niets van scherpte, maar vandaag zagen we wel een team op het veld dat er vol voor ging tot de allerlaatste minuut. Als één team verdiende te winnen vandaag, waren wij het."

Al moeten we opnieuw tot 30 mei aan de bak, deze matchen zijn dat waard -Yves Vanderhaeghe

Toch zullen prestaties als zondag vermeden moeten worden. "Ik heb de groep gezegd: 'als je dit nog eens wil beleven, dan moeten we alle wedstrijden honderd procent aan de bak om nog eens te kunnen meedoen.' Anders gaat het niet."

"Het was een magnifieke ervaring. We hebben daar voor 46,000 man gespeeld. Het smaakt naar meer. Al moeten we opnieuw tot 30 mei aan de bak, deze matchen zijn dat waard."