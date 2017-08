Vijf maanden na de bekerfinale eindelijk licht aan het einde van tunnel? Zulte Waregem staat voor belangrijke beslissing over nummer 1 Bossut

De buikspierblessure die Bossut vorig seizoen in de gewonnen bekerfinale opliep, blijft hem parten spelen. Nadat hij enkele keren herviel in hetzelfde letsel, volgt in de derde week van augustus in samenspraak met specialisten een beslissing: ofwel verder optrainen, ofwel opereren.

Momenteel traint Bossut weer volop mee bij Essevee. Het is nu afwachten of het sluitstuk hinder ondervindt van de arbeid op het veld.

Verder is er progressie merkbaar in de teenblessure van Gert-Jan De Mets, Kaya en Mühren kunnen probleemloos aantreden tegen de Kanaries. Enkel Madu (enkel) en Kostanos (knie) ontbreken nog. Die laatste zou volgende week de groepssessies kunnen hervatten.