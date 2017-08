Buffalo's zetten zich schrap voor komst Antwerp-fans: "Heel eerste klasse kijkt mee"

"We hebben geleerd uit de wedstrijd in de Beker van België tussen Oostende en Antwerp. Toen gingen fans de huizen af in de buurt om zo tickets te verkrijgen voor de hoofdtribune", aldus Dirk Piens van AA Gent in Het Laatste Nieuws.

Mensen van Antwerp van heel veel goede wilDeel deze quote: "De ticketverkoop verliep daarom enkel online en enkel voor accounts aangemaakt voor april 2017. Zo kunnen enkel echte fans de thuisvakken in normaal gezien." Er staat wel wat druk op de wedstrijd tegen The Great Old. Meer dan 300 veiligheidsmensen worden in totaal ingezet. "Er is een grondige communicatie geweest met de mensen van Antwerp, die van heel veel goede wil zijn. Heel eerste klasse kijkt mee zondag."