Alex Maes geeft visitekaartje af in openingsmatch van de Proximus League: "We hebben ons niet aangepast aan de tegenstander"

"Ik hoopte op een doelpuntje, maar twee assists is ook niet verkeerd", grijnsde matchwinnaar Alexander Maes na afloop van de duidelijke zege tegen Union. "Maar uiteraard zijn de drie punten het allerbelangrijkste. We konden echt niet beter aan de competitie beginnen."

"Of we dit hadden verwacht? We weten dat het voor elke ploeg moeilijk is om op Beerschot te komen voetballen. Bovendien is er aan vertrouwen geen gebrek in onze kleedkamer. Wij hebben naar onze kwaliteiten gevoetbald en ons niet aangepast aan de tegenstander. Dat heeft volgens mij het verschil gemaakt."

Boulaouali

Alex Maes liep na z'n eerste assist meteen naar de bank, naar z'n maatje Youssef Boulaouali die na een maandenlange revalidatie voor het eerst weer in de wedstrijdkern zat. "Ja, maar ik had eigenlijk gewoon heel veel dorst. Ik zocht een drinkbus", grapte Maes.