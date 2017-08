Paars-witte U19 krijgen rammel op Otten Cup

De match was amper begonnen of Anderlecht stond al 2-0 in het krijt, twee goals van Piroe. Nog voor de rust maakte Wallenburg er 3-0 van. Maar in de tweede helft moest de jonge garde van Mo Ouahbi de kelk tot op de bodem ledigen.

Mauro maakte er met een schitterende goal 4-0 van. Nogmaals Mauro, Lonwijk en een penalty van Obispo legden de eindstand vast. Bij die laatste goal kreeg Guldix nog rood.

Opstelling RSC Anderlecht: Vliegen, El Kababri, Lutonda, Mayanga, Dewaele, Amuzu, Corryn, Loua, Saelemaekers, Ndayishimiye, Delcroix.