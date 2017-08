Marc Brys ziet zijn Beerschot Wilrijk met duidelijke cijfers winnen: "We waren er klaar voor"

"Onze eerste aanval na een paar seconden zette de toon voor de rest van de wedstrijd", opende Marc Brys de persbabbel in het Olympisch Stadion. "De groep tankte vertrouwen uit die actie en heeft dat tempo bijna de hele wedstrijd kunnen doortrekken.

"Je voelde de spanning in de opbouw naar deze match. Het leek wel de eerste schooldag. Maar wij er waren klaar voor. Met fris, gedreven en ambitieus voetbal hebben we Union vandaag kunnen kloppen", glunderde Brys.

Er was een goede dynamiek tussen doelman en verdediging.

Goed debuut van Romo

"We moeten echter bescheiden blijven", waarschuwde de ervaren trainer van Beerschot Wilrijk. "Het is mooi dat je op deze manier voor eigen publiek de competitie kan openen, maar het seizoen is nog verschrikkelijk lang en het zou gek zijn om nu al te gaan dromen. We koesteren deze zege, maar houden de voetjes op de grond."

Drie doelpunten gemaakt en de eigen netten schoon gehouden, dat is een mooie collectieve prestatie. "De nul houden was belangrijk. Er was een goede dynamiek tussen onze keeper en de verdediging. Rafa (Romo, red.) speelde vooral in de opbouw een geweldige wedstrijd. Dat geeft vertrouwen aan de verdedigers die voor hem staan", besloot Brys.