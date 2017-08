Lukt het KV Oostende deze keer wel? "Het wordt tijd dat we met punten uit Anderlecht terugkeren"

"Het was genieten, we zijn trots, maar toch was er meer mogelijk", aldus Capon na het 0-0 gelijkspel tegen Marseille. "Hadden we dat ene doelpunt kunnen maken, had het stadion pas echt in vuur en vlam gestaan."

We spelen er altijd goed, maar eindigen bijna altijd zonder punten -Brecht Capon Deel deze quote: "Dit Europees voetbal smaakt alvast naar meer. Het was zelfs geen verre droom om het te halen, het was echt mogelijk, al had Marseille toch wat meer klasse", ging Capon verder. In Anderlecht wil Oostende doorgaan op het elan. "We spelen daar altijd goed, maar eindigen bijna altijd zonder punten. Tijd om daar verandering in te brengen."