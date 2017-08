Ronaldo is het allemaal beu en dropt zware hint richting Engelse clubs

Ronaldo sprak in de rechtzaal de woorden: "In Engeland had ik deze problemen nooit. Daarom wil ik terug naar Engeland." En ja, nu zullen er in Engeland wel snel enkele clubs eens gaan informeren. Ronaldo had nochtans gezegd dat hij in Spanje wilde blijven, maar blijkbaar is hij alle commotie zwaar beu.

"Ik heb altijd mijn belastingen betaald. Altijd. In Engeland én in Spanje. Ik heb altijd betaald. Ik kan namelijk niets geheim houden, ik ben een open boek. Typ mijn naam maar eens in op Google: je ziet alles. Forbes weet zelfs al mijn inkomsten."