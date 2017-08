Genk-doelman Danny Vukovic legt uit wat er gebeurde bij wel Ã©rg vreemde tegengoal

Genk ging de rust in met een voorsprong, maar in de tweede periode liep het al snel fout. Berge wilde de bal terugspelen naar zijn eigen doelman, maar deed dat wel heel onverzorgd. Het gevolg: Vukovic moest het duel aangaan met Edmilson en verloor dat, 1-1. "We speelden een goede eerste helft, maar we lieten ze terugkomen", zei Vukovic na de wedstrijd.

Twijfel

Maar al snel kwam de vraag over de tegengoal. "Ik moest snel reageren op die fase, net zoals op veel fases in een wedstrijd. Ik wist dat het een terugspeelbal was, dus ik mocht de bal niet pakken. Bovendien twijfelde ik of ik al dan niet nog in de zestien stond, dus ik wilde geen risico's nemen."

Achteraf gezien moest Vukovic altijd de bal pakken. Dat zou geel en een onrechtstreekse vrije trap hebben opgeleverd. Toch was Vukovic blij met zijn eerste plek onder de lat. "Ik ben heel blij dat ik mijn debuut heb gemaakt. Het kan alleen maar beter gaan. Dat we 1 op 6 pakken? Het seizoen is nog erg lang, maar volgende week gaan we voor de zege."