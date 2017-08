Verhulst baalt enorm: "Ik schudde enkele gigantisch goeie reddingen uit mijn mouw, maar..."

“Ik denk dat ik enkele gigantisch goeie reddingen uit mijn mouw heb geschud. Mochten we niet verloren hebben, had ik er nog iets aan gehad. Nu koop ik niets met mijn goede prestatie”, stak de doelman van Lokeren na de match in en tegen Kortrijk van wal.

“Vorig week hadden we iets te veel hoop op een goed resultaat tegen Club Brugge. Als je zo verliest moet je een week later wel met een andere mentaliteit op het veld komen. Dat was niet het geval, want Kortrijk deed hetzelfde met ons als Club Brugge.”