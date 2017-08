Zo bizar: Videoref staat ook in Nederland nog niet echt op punt: in plaats van 2-0 toch 1-1

door Johan Walckiers

De videoref tijdens de Nederlandse supercup zorgde voor een doldwaze fase

Foto: © SDG

Hebt u de Supercup in Nederland bekeken? Nee, dan raden we u toch aan om één fase in het bijzonder eens te gaan opzoeken. Feyenoord scoorde immers de 2-0, maar niet alleen keurde ref Makkelie de goal af, tevens gaf hij aan de overkant een penalty.