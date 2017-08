Bij Gent maken ze zich op voor stormachtig seizoen: "Schip zal nog woelige wateren kennen, maar ..."

Ivan De Witte zag tegen Altach een groot probleem, maar ook de nodige dosis pech: "Ik had het totaal anders ingeschat. We zullen moeten zien waarom er een gebrek aan strijdlust was tegen een ploeg met een overdosis aan grinta", aldus de voorzitter van AA Gent tegen VRT Nieuws.

Een schok die weegt

"Maar er waren ook erg veel geblesseerden net op hetzelfde moment, zeker in het verdedigende compartiment. Het is een schok die weegt, maar het zal de komende dagen wel beter beginnen te gaan. We moeten het vizier op de competitie zetten."

In de Jupiler Pro League moet na een nederlaag op Stayen gewonnen worden van Antwerp, zoveel is duidelijk. "Er zal nog wel wat turbulentie komen, dat is zeker. Het schip zal zeker nog woelige wateren kennen, maar ik ben zeker dat we de juiste koers zullen vinden op termijn. We zijn niet de eerste ploeg in deze omstandigheden."