Mulder haalt uit: "Middeleeuws beleid van Barcelona, Huddersfield kan Neymar ook kopen" en "Woestijnzoontjes"

Mulder prikt in zijn column in Het Laatste Nieuws over hoe volgens hem die transfer zal moeten gegaan zijn, met een rijke sjeik die zijn zoontje 220 miljoen euro zakgeld geeft om Neymar te kopen. "Jij krijgt een Neymar", klinkt het.

Zelfs Huddersfield Town ...

Maar vooral het beleid van Barcelona vindt de Nederlandse ex-voetballer vreemd: "Het is middeleeuws beleid. Toekomstvisie nul komma nul."

"Ze dachten dat 222 miljoen euro een belachelijk hoge afkoopsom was. Huddersfield Town kreeg voor promotie naar de Premier League zelf ook 200 miljoen euro. Zelfs zij hadden het koopje Neymar kunnen aanschaffen."