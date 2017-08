Rode Duivel heeft (waarschijnlijk definitief) een nieuwe club gevonden

Denaeyer zelf zou volgens HLN wel oren hebben naar een nieuw avontuur in Turkije. Twee jaar geleden speelde hij er ook al eens bij Galatasaray en dat werd een succes. Daar legde hij de basis voor zijn selectie voor het EK 2016.

Vorige maand wilde City Denayer nog bij het Spaanse Girona stallen, maar daar had Denayer zelf weinig zin in. Een ander voorstel uit Rusland werd trouwens ook van de hand gewezen. Nu lijkt er dus wel een oplossing in de maak.