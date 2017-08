En dan wordt het moeilijk: "Zelfs met een C-team verliest Club Brugge geen kwaliteit"

Het zware verlies tegen Zulte Waregem indachtig, is een trip naar Jan Breydel altijd lastig en nooit makkelijk. "We hadden een slechte dag tegen Essevee. We hebben deze tweede match goed voorbereid, dus ik hou het vertrouwen", aldus de oefenmeester van de Panda's.

"Misschien heeft mijn tactische wijziging de spelers een beetje verward, misschien zat er druk op die eerste match. Maar we gaan opnieuw beginnen met drie centrale verdedigers."

Toch weet de Catalaan dat het niet makkelijk wordt in Brugge. "Ze zijn in volle opbouw en hebben een gelijkaardig systeem aan het onze. Ze moeten nog verbeteren, maar ze hebben spelers om voor de titel te spelen. Met een B-team of zelfs een C-team kunnen ze nog spelen zonder kwaliteitsverlies."