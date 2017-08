Anderlecht wou hem, maar... "Sorry, onbetaalbaar"

Dimata wist van de interesse van paars-wit, maar Van Holsbeeck liet het idee al snel varen. "Mijn vriend Youri Tielemans had me wel eens gezegd dat Anderlecht interesse had, maar opeens zei Youri ook: Sorry, je bent nu onbetaalbaar. Op het eerste moment heb ik daar eens goed mee gelachen", zei hij aan Het Nieuwsblad.



"Ik geloofde hem niet. Maar goed, nu probeer ik me van die cijfers niet te veel meer aan te trekken. Meer nog: samen met Youri - die nog veel meer opbracht deze zomer - maken we er soms grapjes over. Vroeger speelden we als jonge ketjes tegen elkaar: ik bij Brussels en hij bij Anderlecht en nu zijn we de twee duurste zomertransfers uit België."