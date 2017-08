Anderlecht gaf Dendoncker deadline, die heeft zijn beslissing genomen

Dendoncker moest voor 15 augustus aangeven of hij wil blijven, dan wel vertrekken bij Anderlecht. Met interesse van PSG, Atlético Madrid en (vooral?) clubs uit de Premier League als Manchester United en Everton trekt de voetbalwereld wel aan zijn mouw.

De middenvelder lijkt wel al duidelijk te hebben gemaakt deze zomer nog te willen vertrekken bij paars-wit, omdat hij klaar is voor een nieuwe stap. Iets wat hij ook in de maanden mei en juni overigens al een paar keer verklaarde.

Bij Foot Mercato is makelaar Christophe Henrotay alvast duidelijk: "Hij wil iets nieuws. We zoeken een akkoord met Anderlecht hierover, want zij willen hem uiteraard graag houden. Het ligt allemaal moeilijk."