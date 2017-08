Genk begint dramatisch aan nieuwe seizoen: "Die terugspeelbal mocht er niet komen"

"Ik denk dat we in de eerste helft heel volwassen speelden", opent Trossard. "We gaven weinig kansen weg en maakten een mooie goal. We hadden alles onder controle. We wisten dat we hier het eerste kwartier moesten overleven. Daarna kwam de ruimte en konden we scoren. Alles was in orde tot de rust. Daarna gaven we die tegengoal weg."

Berge speelde een knullige terugspeelbal op Vucinic. De doelman ging het kopduel aan met Edmilson, maar verloor dat. "Die terugspeelbal van Sander mocht er niet komen", weet Trossard. "Het was voor Danny moeilijk om die bal in te schatten. Als je hier 1-1 speelt, is dat zeker niet slecht. Maar die tweede goal mocht er gewoon niet komen."

Het nadeel van een jonge ploeg op het veld? "Geen idee. Maar als we een tegengoal krijgen, moeten we niet meteen achteruit kruipen met iedereen. We starten met 1 op 6, dus volgende week moeten we vol aan de bak tegen Antwerp en daar de drie punten pakken", besluit de vleugelspeler.