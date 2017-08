Het seizoen van Batshuayi? Conte draait zijn kar

Er zijn genoeg teams die interesse hebben in Batshuayi na zijn voorbereiding waarin hij als eerste spits fungeerde bij Chelsea. De aanvaller liet zijn neus voor doelpunten rijkelijk bewonderen en de Europese clubs kwamen aankloppen. Sevilla, Fenerbahçe... Maar allemaal kregen ze het antwoord dat hij niet te koop of te huur is.

Met Morata haalde Chelsea nog een topspits, maar Antonio Conte lijkt nu toch overtuigd dat 'Batsman' de concurrentie met hem kan aangaan. Ook hij werd immers voor een serieuze transfersom gekocht en de Londenaren willen hem niet elders zien ontploffen.