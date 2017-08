EÃ©n keeper rood en nu... "Ja, nu moet ik Bailly zetten die nog zwaar moet vermageren"

Butez ging in de slotfase in de fout toen hij ingreep op de doorgebroken David Pollet. Het was trouwens al niet de meest gelukkige avond van Butez, want hij blonk niet uit in communicatie met zijn defensie en ging ook in de fout bij het afstandsschot van Dodi Lukebakio.

Rednic zag het allemaal niet graag gebeuren. "Een doelman is een cruciaal onderdeel van een ploeg. Op Oostende deed Jean het goed, vanavond niet. En nu moet ik volgende week ook nog Logan Bailly opstellen. En die moet nog zwaar vermageren."