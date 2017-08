Thomas Vermaelen: een riskante gok voor Anderlecht

Iedereen kent de verdienste van Thomas Vermaelen, je komt immers niet zomaar bij FC Barcelona terecht. Hij heeft ook het juiste profiel voor Anderlecht, als linksvoetige die zowel centraal als op links uit de voeten kan.

Maar is de 'Rode Duivel van glas' wel een goeie keuze voor Anderlecht? Hij wierp zich op het EK op als de patron achterin bij de nationale ploeg, maar kende daarna een moeilijk jaar bij Roma.

Wanneer hij in vorm is, is hij moeilijk te passeren. Hij laat z'n man niet los én is sterk in de lucht. Hij is een uitstekende verdediger die Kara kan doen vergeten als hij in vorm is. Hij kan Anderlecht met zijn ervaring heel wat bijbrengen, zeker in de Champions League.

De risico's

Sinds 2012-2013 heeft hij geen enkel seizoen meer gehad waarin hij meer dan 15 wedstrijden speelde. Dat was zijn laatste seizoen bij Arsenal.

Hij kan zomaar meer een dood gewicht zijn dan een aanwinst, als het tegenzit.