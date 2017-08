Obbi OularÃ© spreekt vol lof over fans Antwerp, maar heeft ook 'minder' nieuws

In zijn eerste uurtje in loondienst van Antwerp deed Oulare meteen veel om zich in de harten van de fans bij stamnummer 1 te spelen.

Publiek van Antwerp geeft adrenaline

En hij had ook mooie woorden over voor hen in Het Nieuwsblad: "Het publiek van Antwerp geeft adrenaline. Dat stuwt je vooruit en kan je alleen maar als positief ervaren."

Toch is de huurling niet van plan jarenlang bij The Great Old te blijven: "Ik heb nog vier jaar contract bij Watford. Ik wil daar zo snel mogelijk terugkeren."